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В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода с мокрым снегом и дождем. Об этом на своей странице в Facebook  сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Атмосферный фронт с запада подсовывает нам осадки. Атмосферный фронт на востоке Украины посыпает снежком. Фронта и завтра будут определять погоду в Украине», – отметила она.

По словам синоптика, в понедельник, 29 января, будет сыро, мокрый снег-дождь, порывистый ветер и теплая погода. Днем до «плюсов». Только на востоке холоднее, ночью до -4-9, днем ​​до -1-4 градусов.

В Киеве, по прогнозу Диденко, понедельник будет мокрым, с порывистым ветром и температурой воздуха в течение дня около нуля или небольшим «плюсом».

«Оттепель обещала - оттепель идет. Облачность, конечно, сидит на голове, но капитуляция морозов и хороший прогноз делают выходные и будни теплее», – подчеркнула она.
ForUm

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