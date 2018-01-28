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Наибольшей угрозой для Польши является агрессивная политика России.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью Politico, сообщает «Европейская правда».

«Таким образом я оцениваю угрозу со стороны России. По моему мнению, то, что Россия делает в Украине, очень опасно», - сказал он, отвечая на вопрос о наибольшей угрозе для Польши в данный момент.

Также Моравецкий снова высказался против строительства газопровода «Северный поток-2».

«Вопреки тому, что говорит Германия, это не коммерческий проект», - сказал он.

По его словам, «Северный поток-2» сделает украинские газопроводы ненужными.

«И что будет в случае войны на Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Очевидно, мы этого не знаем, но надеемся, что она этого не сделает, но лучше было бы, если бы мы имели вторую и третью линию обороны, чем если бы были лишены такого типа оружия», - сказал польский премьер.
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