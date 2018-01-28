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26,1% соотечественников планируют переждать за границей тяжелые времена, пока в Украине все, очевидно само собой, урегулируется и расцветет. В то же время 15,4% хотят ездить на сезонные работы, но не выезжать насовсем.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом, сообщает ZN.UA.

14% готовых выехать из страны — категоричны и их не пугает слово «навсегда». А вот 12% имеют другую цель — заработать денег и таки открыть свое дело в родной стране.

Согласно опросу, только 11% граждан пытались открыть свое дело. 2,7%, по признанию респондентов, — добились успеха, 8,3% — оценили свой опыт как неудачный.

9,3% хотели бы получить новые знания и опыт, а потом вернуться в Украину. 
ForUm

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