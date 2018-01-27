также в разделеПроисшествия
Сутки в зоне АТО: 1 обстрел, ранен 1 военный 29
На Полтавщине от переохлаждения погибли 3 человека 41
Авиакатастрофа в Кременчуге: Пилоты могли не заметить трос телебашни 89
Сутки в АТО: 3 обстрела, двое военных получили боевые травмы 33
ГосЧС уточнила число жертв авиакатастрофы в Кременчуге 81
В Кременчуге разбился вертолет 90
В здании суда на Луганщине застрелился нацгвардеец 77
В Украине остаются обесточенными 34 населенных пункта 58
Сутки в зоне АТО: 3 обстрела, ранен 1 военный 33
В Харькове повредили памятный знак Ивану Сирко 199
В Славянске на складе ГСМ произошел крупный пожар 96
В черноморском порту столкнулись поезд и автобус с людьми 85
На Киевщине в жилом доме произошел взрыв газа, есть жертвы 106
На Тернопольщине катание на санках закончилось гибелью молодой девушки 93
Штаб АТО: ДТП в Доброполье произошло из-за погоды 232
На Кировоградщине охранник супермаркета одним ударом убил бездомного 135
На Киевщине мужчина напал на депутата с муляжом гранаты 57
На Донетчине столкнулись военный «КрАЗ» и автобус с шахтерами, 17 пострадавших 77

С начала войны на Донбассе погибли 69 пограничников, 429 получили ранения, еще 5 пропали без вести. Об этом во время выступления на заседании коллегии МВД сообщил заместитель главы Государственной пограничной службы Василий Серватюк. 

По данным ГПСУ, в  2017 году в зоне АТО погибли двое пограничников, сообщает 112 Украина

Также Серватюк сообщил, что всего в АТО принимали участие 19 тысяч пограничников. 

Северов также отметил, что в рамках АТО ГПСУ начала развертывание нового Донецко-луганского управления и Лисичанской погранзаставы. Основная цель таких действий - более высокая мобильность и возможность быстро перестроится под задание возобновления контроля границы. 

Напомним, за 2017 безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составили 191 военнослужащего.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги