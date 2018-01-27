С начала войны на Донбассе погибли 69 пограничников, 429 получили ранения, еще 5 пропали без вести. Об этом во время выступления на заседании коллегии МВД сообщил заместитель главы Государственной пограничной службы Василий Серватюк.

По данным ГПСУ, в 2017 году в зоне АТО погибли двое пограничников, сообщает 112 Украина.

Также Серватюк сообщил, что всего в АТО принимали участие 19 тысяч пограничников.

Северов также отметил, что в рамках АТО ГПСУ начала развертывание нового Донецко-луганского управления и Лисичанской погранзаставы. Основная цель таких действий - более высокая мобильность и возможность быстро перестроится под задание возобновления контроля границы.

Напомним, за 2017 безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составили 191 военнослужащего.