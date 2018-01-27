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Набор и обучение патрульных запланировано в городах Белая Церковь на Киевщине и Ковеле на Волыни. Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

По его словам, «визитной карточкой» реформирования Национальной полиции и наиболее весомым достижением в развитии системы реагирования стало создание патрульной полиции. Этот проект уже успешно реализован в 33 городах страны.

«В 2018 году запланирован набор и открытие подразделений патрульной полиции в городах Ковель и Белая Церковь», - сообщил Сергей Князев.

Он также отметил, что патрульная полиция сегодня является профессиональным полицейским подразделением, которое обеспечивает качественное первичное реагирование на преступления и правонарушения.

 
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