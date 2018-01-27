Депутата Николаевского горсовета от партии «Оппозиционный блок» Игоря Копейку, подозреваемого в хищении бюджетных средств и даче взятки прокурору, выпустили из СИЗО после внесения 1 млн 57 тыс. грн залога.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источники в учреждении.
Залог внесли 25 января, вскоре после вынесения судьей постановления об избрании Копейке меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога.
Напомним, генеральный прокурор Юлий Луценко сообщил, что 15 января в Николаеве задержали членов преступной группировки, возглавляемой руководителем фракции «Оппозиционный блок» в городском совете Игорем Копейкой, которых подозревают в хищении бюджетных средств.
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