Сегодня в Украине и мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста.

Он провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года, соавторами которой выступили 100 государств, в память о жертвах нацистского террора во время Второй мировой войны.

Украина на государственном уровне присоединилась к отмечанию этой международной даты в 2012 году (Постановление ВРУ от 5 июля 2011), хотя и была одной из шести стран-инициаторов принятия ооновского документа, сообщает Укринформ.

Дата 27 января избрана не случайно: именно в этот день в 1945 году войска 1-го Украинского фронта освободили узников самого большого гитлеровского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау недалеко от польского Освенцима.

Холокост с древнегреческого переводится как «всесожжение» и означает систематическое преследование и уничтожение (геноцид) евреев нацистской Германией и коллаборационистами в течение 1933-1945 годов. В более широком понимании, холокост - систематическое гонение и уничтожение людей по признаку их расовой, этнической, национальной принадлежности, сексуальной ориентации или генетического типа как неполноценных, вредоносных.

Официально признано, что около 6 миллионов евреев были убиты в течение Холокоста, из них от 2,2 до 2,5 миллиона на территории бывшего Советского Союза, в значительной степени в Украине. Как известно, сразу после оккупации Украины нацисты развернули широкую сеть гетто (самым большим было Львовское), а со временем начали массово расстреливать еврейское население. Одними из самых больших и известных были расстрелы в Бабьем Яру в Киеве, но уничтожение евреев Украины было систематическим и повсеместным.

Мировое сообщество в этот день не только вспоминает жертв человеконенавистнической политики, но и удостоверяет стремление к борьбе с антисемитизмом, расизмом и всеми другими формами нетерпимости, которые могут привести к целенаправленному насилию в отношении отдельной группы людей.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина также чтит память о Холокосте и отметил недопустимость повторения подобных преступлений в будущем и стоит за воплощение идеалов человечности.