С августа 2017 года корью заболели около 6,5 тыс. человек. Об этом в эфире 5 канала заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«С августа прошлого года заболело около 6500 человек. Это достаточно много для такого короткого промежутка времени, но вспышка уменьшается в тех областях, которые имели больше заболеваний и повышается в тех областях, где нет высокого уровня вакцинации. Например, на Закарпатье, которое имеет самый низкий уровень прививки в целой стране, там сейчас повышается уровень заболевания», - отметила она.

По ее словам, на сегодня ситуация со вспышкой кори в Украине стабилизировалась.

«Далее идет заболевание, но оно стабилизировалось. За неделю происходит от 600 до 800 случаев заболевания. Стабилизируется в том смысле, что оно не повышается в несколько раз», - добавила и.о. министра здравоохранения.

Супрун также отметила, если в Украине уровень вакцинации будет 90-95%, вспышек кори больше не будет.

Напомним, с начала вспышки заболеваемости корью в Украине умерли восемь взрослых и детей.