В Starbucks Corporation не осведомлены о своих планах покорения украинского рынка.

«Мы не планируем работу в Украине», — лаконично сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос «Капитала», отказавшись от более развернутого комментирования данной темы.

Напомним, что заявление о появлении Starbuсks в Украине прозвучало из уст мэра Киева Виталия Кличко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Во время выступления на панельной дисскусии «Киев как новый глобальный технохаб» мэр Киева вместе с братом Владимиром призвали инвесторов вкладывать деньги в Киев. В качестве подтверждения инвестиционного потенциала города Виталий Кличко сообщил о том, что компания Starbucks изучает вопрос о выходе на рынок Украины и пообещал сделать все возможное, чтобы этот старт был успешным.

Заявление Виталия Кличко были широко растиражировано украинскими СМИ — в их интерпретации приход Starbucks был подан как уже решенный вопрос.

В пресс-службе КГГА и в Украинской компании венчурного и частного капитала UVCA, которая является организатором «Ukraine House Davos», в котором и состоялась дискуссия, ситуацию не прокомментировали.

Любопытно, что согласно информации портала «Слово и дело», Виталий Кличко является политиком с низкой уровнем ответственности. Так, например, на его счету 116 невыполненных обещаний — от создания дополнительных мест в детских садах и установки мусорных баков до отказа от повышения тарифов и строительства метро на Троещину.

В то же время политконсультант Дмитрий Джангиров считает, что в ситуации с анонсированным мэром Киева приходом Starbucks в Украину имеются две составляющие. И вопрос правдивости этой информации, а также компетентности киевского градоначальника и его команды, — лишь второстепенный.

«А вот тот факт, что эту информацию — по сути, весьма «рядовую», даже в случае ее правдивости, растиражировали все основные отечественные СМИ, демонстрирует вторую — содержательную составляющую данной ситуации», — полагает он.

«Мы видим, что гипотетический приход в Украину сети дешевых американских кофеен, в которых кофе уступает по качеству, приготовленному в любой передвижной «кофемашине», воспринимается как некий значительный успех, прорыв, высокую оценку Западом нашего прогресса за последние годы... Так что Кличко на посту столичного мэра это не аномалия, а вполне адекватное отображение состояния нашего общества. Кличко — наша гордость, Starbucks — наша надежда! И уже как-то не удивительно, что «Киев — Перемышль» — наша накатанная колея...», — заявил он в комментарии «Капиталу».