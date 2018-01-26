Апелляционный суд Киева отправил под ночной домашний арест бывшего президента Грузии, лидера политической партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили.
Президент Украины Петр Порошенко ожидает транш МВФ в апреле, поскольку, по его словам, страна уже выполнила 80% своих обязательств.
Новоайдарский суд Луганской области приговорил задержанного в зоне АТО российского военнослужащего Виктора Агеева к десяти годам лишения свободы.
Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz'15 законопроект о запрете пропаганды так называемой «бандеровской идеологии».
В свою очередь Министерство иностранных дел Украины выразило глубокую обеспокоенность принятием данного документа.
В расследовании убийства правозащитницы Ирины Ноздровской есть определенные продвижения и неопровержимые доказательства. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.
Порошенко заявил, что борьба с коррупцией в Украине является приоритетным направлением его работы на посту Главы государства.
Преступная организация во главе с экс-директором «Укрспирта» готовила террористические атаки на госучреждения. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
В Соединенных Штатах Америки ввели санкции против ряда российских энергетических компаний и физлиц из-за агрессии РФ против Украины.
Апелляционный суд Англии отложил вынесение решения в судебном процессе по «долгу Януковича».
В Кремле заявляют, что не ожидают конкретных результатов от встречи помощника президента России Владислава Суркова и специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас потребовал от Украины удалить страну из списка офшоров.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров Украины не вносил Эстонию в перечень офшорных стран.
По предварительной версии следствия, разбившийся в Кременчуге вертолет летел на небольшой высоте, и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни. По данному факту открыто уголовное производство.
В пятницу, 26 января, котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 28,67-28,70 гривни за доллар.
Киевская городская государственная администрация констатирует, что по состоянию на 17 января 19 маршрутов частных перевозчиков увеличили цену за проезд на 1 гривню.
КНДР поставляла уголь в Южную Корею и Японию в обход санкций ООН через российские порты, сообщает Reuters со ссылкой на источники в западноевропейской разведке.
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