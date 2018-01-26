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Президент Польши Анджей Дуда во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе обратился к России с посланием «оставить Украину в покое».

На вопрос ведущего о том, какое послание у президента есть для России на 2018 год, Анджей Дуда ответил: «Оставьте Украину в покое!», сообщает 112 Украина.

«Вчера во время нашего рабочего обеда я сказал, что нам нужно держать двери в ЕС открытыми для новых стран. Нам нужно придерживаться политики открытых дверей. Это очень важно для будущего ЕС, особенно во время Brexit, это одно дело. Другое дело - Россия. Нам нужно попытаться держать баланс, потому что это наш сосед. Нам нужно попытаться создать диалог на низком уровне, но нам нужно требовать уважения международного законодательства и также уважения не только в Европе, во всем мире. У нас есть очень плохие примеры на протяжении последних 10 лет: Грузия, Украина», - отметил Дуда.

 
ForUm

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