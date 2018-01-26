Министр обороны Степан Полторак рассказал, что после 2 февраля он будет владеть информацией относительно того, когда Вооруженные силы Украины получат на вооружение комплексы Javelin.

Об этом министр обороны сообщил в комментарии «112 Украина«.

На вопрос журналиста о том, когда именно следует ожидать поставки Javelin из США, министр ответил: «Точно буду понимать это после моего визита 2 февраля в Вашингтоне».

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

В то же время, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что, США предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin.

В Воруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.