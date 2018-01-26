также в разделеОбщество
26 января. Картина дня 16
В суд направили первое дело по проверке е-деклараций 24
РФ заблокировала расширение мандата СММ ОБСЕ на Донбассе 27
Курс наличного доллара упал, а евро – вырос 18
Столар «отжимает» ГПЗКУ у Гройсмана и Кононенко 36
Аваков: В Украине ежедневно задерживают одного-двух «нечистых» полицейских 21
В Карпатах заступили на службу горные патрульные 28
ВСП проверяет скандального судью Бобровника 27
В Украине заблокировали более 30 сайтов террористов 64
Суд над Розенблатом перенесли: в помещение не было света 27
Аваков: ОПГ экс-директора «Укрспирта» готовила теракты в госучреждениях 49
Потепление принесет в Украину осадки 48
ГПУ: На теле Ноздровской нашли ДНК не только Россошанского 75
СМИ: Плотницкого в РФ подозревают в сотрудничестве с СБУ и держат под стражей 83
В ВК не согласны с ключевой претензией Венгрии к закону об образовании 39
«Интер» проверят из-за «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» 75
В Харькове борца с коррупцией задержали на крупной взятке 112
Суд приговорил Агеева к 10 годам тюрьмы 160

Министр обороны Степан Полторак рассказал, что после 2 февраля он будет владеть информацией относительно того, когда Вооруженные силы Украины получат на вооружение комплексы Javelin.

Об этом министр обороны сообщил в комментарии «112 Украина«.

На вопрос журналиста о том, когда именно следует ожидать поставки Javelin из США, министр ответил: «Точно буду понимать это после моего визита 2 февраля в Вашингтоне».

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

В то же время, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что, США предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin.

В Воруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги