Министр обороны Степан Полторак рассказал, что после 2 февраля он будет владеть информацией относительно того, когда Вооруженные силы Украины получат на вооружение комплексы Javelin.
Об этом министр обороны сообщил в комментарии «112 Украина«.
На вопрос журналиста о том, когда именно следует ожидать поставки Javelin из США, министр ответил: «Точно буду понимать это после моего визита 2 февраля в Вашингтоне».
Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.
В то же время, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что, США предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin.
В Воруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.
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