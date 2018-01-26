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Выделение Евросоюзом новой программы макрофинансовой помощи невозможно до возобновления кредитования Международным валютным фондом.

Об этом Українським Новинам сообщили в комментарии в представительстве ЕС в Украине.

«Сейчас идет с нашей стороны изучение, насколько такая программа нужна Украине. И без возобновления программы с МВФ не можем ее запустить», - сообщил собеседник агентства.

Так, в настоящее время Европейская комиссия оценивает актуальность дальнейшей макрофинансовой помощи на основе оценки экономического положения Украины и потребности ее внешнего финансирования, а также прогресса Украины в ключевых реформах, в частности в борьбе с коррупцией.

Кроме того, учитывается, будет ли продолжена программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко ожидает транш МВФ в апреле, поскольку, по его словам, страна уже выполнила 80% своих обязательств.

1 декабря 2017 года Европейская комиссия сообщила, что не выделит Украине последний транш кредита.

После этого Украина подала заявку на получение нового пакета макрофинансовой помощи. 
ForUm

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