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Министерство иностранных дел Украины выражает глубокое разочарование позицией России, которая в очередной раз заблокировала расширение мандата СММ ОБСЕ на весь участок границы, прилегающий к временно неконтролируемой правительством территории Донбасса, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Поддерживая продление мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк», Министерство иностранных дел Украины выражает глубокое разочарование позицией России, которая в очередной раз заблокировала расширение мандата миссии на весь участок границы, прилегающий к временно неконтролируемой правительством Украины территории Донбасса», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что обсуждения на 1173-м заседании Постоянного совета ОБСЕ 25 января, на котором было принято данное решение, показало изолированность России в нежелании обеспечить действенный международный контроль на границе. «Такие действия свидетельствуют о намерении Кремля продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования, регулярных войск, наемников, поддержку террористической деятельности на территории Украины. В этой связи, присоединившись к консенсусу относительно решения, делегация Украины в ОБСЕ произнесла соответствующее интерпретирующее заявление», – подчеркнули в ведомстве.

«Призываем Россию к неукоснительному выполнению взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей, в частности положения п. 4 минского протокола от 5 сентября 2014 года по установлению контроля и постоянном мониторинге ОБСЕ над временно неконтролируемой участком российско-украинской государственной границы, а также созданию зоны безопасности вдоль границы со стороны России, что является критически важным для деэскалации ситуации и мирного урегулирования на Донбассе», – сообщили в МИД.
ForUm

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