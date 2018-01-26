также в разделеОбщество
26 января. Картина дня 17
Полторак рассказал, когда будет известна дата получения Javelin 15
В суд направили первое дело по проверке е-деклараций 24
РФ заблокировала расширение мандата СММ ОБСЕ на Донбассе 27
Курс наличного доллара упал, а евро – вырос 18
Аваков: В Украине ежедневно задерживают одного-двух «нечистых» полицейских 21
В Карпатах заступили на службу горные патрульные 28
ВСП проверяет скандального судью Бобровника 27
В Украине заблокировали более 30 сайтов террористов 64
Суд над Розенблатом перенесли: в помещение не было света 27
Аваков: ОПГ экс-директора «Укрспирта» готовила теракты в госучреждениях 49
Потепление принесет в Украину осадки 48
ГПУ: На теле Ноздровской нашли ДНК не только Россошанского 75
СМИ: Плотницкого в РФ подозревают в сотрудничестве с СБУ и держат под стражей 83
В ВК не согласны с ключевой претензией Венгрии к закону об образовании 39
«Интер» проверят из-за «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» 75
В Харькове борца с коррупцией задержали на крупной взятке 112
Суд приговорил Агеева к 10 годам тюрьмы 160

Киевский бизнесмен Вадим Столар входящий в близкое окружение мэра Киева Виталия Кличко близок к утверждению своего человека на должности главы Государственой продовольственно-зерновой корпорации Украины.

Напомним, что сейчас как раз проходит кадровый конкурс на занятие  должности в госкомпании. Однако, как стало известно нашему изданию из информированных источников, вопрос назначения ставленика Вадима Столара — Антона Дрепина, уже решен на самом высоком уровне. 

В случае назначения, известный в Киеве бизнесмен Вадим Столар станет крупным игроком на зерновом рынке всей страны. Что безусловно укрепит и политические позиции и его нынешнего начальника — мэра Киева Виталия Кличко.

При этом близкие к ситуации эксперты утверждают, что переход ГПЗКУ под непросредственное влияние Вадима Столара сделает компанию недоступной для команд со стороны премьера Владимира Гройсмана, а так же многолетнего бизнес-партнера Петра Порошенко — Игоря Кононенко. 

Напомним, что ранее Игоря Кононенко Вадим Столар уже весьма успешно выдворил и из ряда бизнесов связанных с коммунальным хозяйством Киева. 

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Госкорпорация в 2012 году договорилось с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении кредита $1,5 млрд, который планировалось использовать на закупки зерна для их экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по данному контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги