Виктор Медведчук прокомментировал факты давления на журналистов телеканала ZIK и раскручиваемую в СМИ тему «реванша» после интервью телеканала с Андреем Портновым.

«За те два дня, которые прошли с момента выхода интервью Андрея Портнова, в ответ на его аргументированную и взвешенную позицию прозвучали лишь ставшие уже привычными в Украине пустопорожние заявления «активистов», спекулирующих на именах погибших на Майдане, а также бредовые требования к медийщикам прекратить заниматься журналистикой и прогнозы о неизбежном «реванше», — заявил лидер «Украинского выбора — Права народа».

Политик обратил внимание на тот факт, что национал-радикалы оказывали давление на телеканал и журналистов из-за интервью с человеком, к которому нет никаких претензий у европейских и украинских правоохранительных структур», зато спокойно относятся к эфирам Мосийчука и Розенблата, о подвигах которых в Верховной Раде показывали целые сериалы ― как они не просто берут, а вымогают взятки, обсуждают их размеры и условия передачи.

«Замечу, что Портнов в своем интервью ни о каком «реванше» не говорил. Как не собирался говорить о нем и я на этом канале во время телефонного включения, посвященного освобождению украинцев 27 декабря 2017 года, а также обнародованию информации о тех, кто еще не вернулся домой, к своим семьям. О «реванше» заговорили те, кто зарабатывает политический капитал на пустопорожней болтовне о патриотизме. И то, что представители «партии войны» и их ручные национал-радикалы обсуждают такой сценарий, не оставляет сомнений: они понемногу включают мозги. И подобное развитие событий представляется им единственным и закономерным итогом их политики ― полностью провальной и катастрофической для Украины и ее народа», — резюмировал политик.