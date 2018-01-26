В конце января 2018 года стоимость горючего на украинских АЗС стабилизируется, а в феврале может даже чуть-чуть снизиться благодаря притоку валюты в страну, который сгенерируют украинские экспортеры. Об этом сообщил директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин.

«Две главные причины подорожания горючего в январе: поднятие цен на нефть на международных рынках и девальвация украинской национальной валюты. Однако в конце января стоимость горючего на украинских АЗС должна стабилизироваться, а в феврале, возможно, даже чуть-чуть снизиться, копеек на пятьдесят», - прогнозирует Леушкин.

По словам предпринимателя, главной предпосылкой для стабилизации цен на горючее в Украине станет приток валюты в страну, который сгенерируют украинские экспортеры.

«Традиционно с первых чисел января начинается массовый поток экспорта квотированных товаров в Европу. Например, сока-концентрата, меда и т.д. После доставки товара покупатели-европейцы начнут рассчитываться с украинскими поставщиками. Рассчитываться валютой, половину которой экспортеры обязаны сразу же продать на межбанке. Соответственно рынок наполнится валютой. Гривня прекратит девальвацию, что сдержит дальнейшее повышение цен на горючее в Украине», - объясняет эксперт, сообщает Укринформ.

В тоже время, директор группы компаний PRIME считает, что нефть на международных рынках продолжит дорожать, и ожидать, что топливо существенно подешевеет не стоит.

«США из импортера нефти превращаются в серьезного экспортера, составляя конкуренцию Саудовской Аравии. В тоже время, эти две державы пытаются найти консенсус в вопросах цены на нефть, что само по себе ничего хорошего не принесет. Сегодня есть серьезные опасения, что в этом году цена нефти Brent поднимется выше 70 долларов за баррель. И это негатив для всего мира, не только для Украины», - констатировал Леушкин.

По прогнозам эксперта, до марта цены на дизтопливо не отразятся на стоимости автомобильных перевозок.

«В себестоимости грузоперевозок стоимость топлива составляет 60-70%. Это значит, что поднятие цены на дизельное топливо на одну гривню поднимает стоимость автомобильной грузоперевозки где-то на 60 копеек. Однако можно не опасаться повышения цен на фрахты в январе и феврале, поскольку это традиционно «мертвые» месяцы для нашего рынка. А вот уже в марте цена поднимется на 7-10%», - считает Леушкин.

Напомним, с 18 по 19 января розничные цены на бензины и дизтопливо в некоторых сетях автозаправочных станций поднялись на 10-40 коп./л.

С 22 по 23 января 2018 г. розничные цены на бензины и дизельное топливо в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» выросли на 1 грн/л.