Украина смогла помешать реализации инициативы возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом, заявил вице-президент ПАСЕ, нардеп Владимир Арьев.

«ПАСЕ поддержала важные поправки украинской делегации в резолюцию «Развитие процедуры мониторинга». Кроме очередного напоминания об агрессии на Донбассе и аннексии Крыма, Ассамблея вновь потребовала от РФ выполнять резолюции ПАСЕ по этим вопросам. В контексте усилий генсека Совета Европы и других сторонников возвращения РФ без предпосылок, это может быть важным сигналом для тех, кто хочет продать принципы при восстановлении российского финансирования», - написал он в Facebook.

Депутат подвел итоги работы зимней сессии ПАСЕ: «Я благодарю почти всю украинскую делегацию, постпредство Украины в СЕ и секретариат ВР, который работал с нами в Страсбурге, за сплоченную и эффективную работу».

Арьев напомнил, что именно украинской делегации удалось остановить блицкриг по возврату РФ, и провести много важных переговоров, которые добавляют оптимизма на будущее. «Наша борьба за правду, верховенство права и права человека продолжается. На сессии ПАСЕ 2018 все только впереди!» - убежден вице-президент Ассамблеи.

Напомним, ранее Арьев предполагал, что на июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы может быть представлен проект решения об изменении правил и процедур ПАСЕ, утверждения которого требуют в РФ.