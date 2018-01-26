Соломенский райсуд Киева перенес заседание по изменению меры пресечения народному депутату Бориславу Розенблату.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на адвоката нардепа Алексея Шевчука.

«Суд перенесли на 2 февраля в связи с тем, что в Соломенском суде на улице Шутова нет света», – сказал он.

Таким образом, Розенблат должен и дальше ходить с браслетом.

По словам адвоката, на улице перед судом прокурор попытался вручить Розенблату документ о продлении сроков предварительного расследования по янтарному делу до 19 апреля.

Накануне Шевчук подал ходатайство о закрытии дела о влиянии Розенблата на должностных лиц в янтарном деле.

Ранее прокуроры говорили, что в конце зимы передадут дело Розенблата в суд.

Напомним, 19 октября детективы НАБУ предотвратили вывоз за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела». Неотложные следственные действия проводились в соответствии с ч.3 ст.233, ст.234 Уголовного процессуального кодекса Украины (до вынесения постановления следственного судьи).

В аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали нардепа Борислава Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом он якобы при себе имел золото и бриллианты. Сам нардеп заявил, что вез бижутерию для племянниц.

20 октября Соломенский райсуд удовлетворил ходатайство прокуроров САП и обязал народного депутата воздерживаться от общения с некоторыми лицами, носить электронный браслет, не отлучаться без разрешения из Киева и Житомира, сдать паспорта для выезда за границу.

Законность оснований получения Розенблатом дипломатического паспорта, изъятого детективами НАБУ 19 октября, будут проверять в рамках отдельного уголовного производства.

14 декабря 2017 года Соломенский суд частично продлил меру пресечения Розенблату до 11 февраля: нардепу позволили свободно передвигаться по Украине, но обязали носить электронное средство контроля (браслет) и прибывать по требованию к следователю, прокурору или в суд.

Розенблат является фигурантом «янтарного дела».