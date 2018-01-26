СБУ заблокировала 31 сайт международных террористических организаций, сообщает пресс-центр ведомства.
«Сотрудники Службы безопасности Украины при осуществлении комплекса контрразведывательных и антитеррористических мероприятий обнаружили регистрацию в украинской доменной зоне сайтов, пропагандирующих идеи международного терроризма», - отмечается в сообщении.
Во время проверки оперативной информации, благодаря сотрудничеству с IT-компаниями, правоохранители установили, что террористические веб-ресурсы незаконно зарегистрированы в Украине и администрируются из других стран. В результате совместных действий былозаблокирован 31 сайт, на котором пропагандировалась деятельность международных террористических организаций, запрещенных в Украине.
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