также в разделеОбщество
26 января. Картина дня 17
Полторак рассказал, когда будет известна дата получения Javelin 15
В суд направили первое дело по проверке е-деклараций 24
РФ заблокировала расширение мандата СММ ОБСЕ на Донбассе 27
Курс наличного доллара упал, а евро – вырос 18
Столар «отжимает» ГПЗКУ у Гройсмана и Кононенко 36
Аваков: В Украине ежедневно задерживают одного-двух «нечистых» полицейских 21
В Карпатах заступили на службу горные патрульные 28
В Украине заблокировали более 30 сайтов террористов 64
Суд над Розенблатом перенесли: в помещение не было света 27
Аваков: ОПГ экс-директора «Укрспирта» готовила теракты в госучреждениях 49
Потепление принесет в Украину осадки 48
ГПУ: На теле Ноздровской нашли ДНК не только Россошанского 75
СМИ: Плотницкого в РФ подозревают в сотрудничестве с СБУ и держат под стражей 83
В ВК не согласны с ключевой претензией Венгрии к закону об образовании 39
«Интер» проверят из-за «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» 75
В Харькове борца с коррупцией задержали на крупной взятке 112
Суд приговорил Агеева к 10 годам тюрьмы 160

Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное производство в отношении судьи Соломенского районного суда города Киева Александра Бобровника.

Как сообщает пресс-служба ВСП, во время заседания палаты были исследованы протоколы осмотров видеозаписей, полученных в результате проведения негласных следственных действий в отношении судьи Бобровника, которые были обнародованы 9 апреля 2017 в многочисленных средствах массовой информации, в том числе на интернет-портале «Цензор.НЕТ».

Из них следует, что судья Бобровник употребляет спиртные напитки на рабочем месте, безосновательно откладывает рассмотрение назначенных дел, в не предусмотренный процессуальным законом способ решает вопросы, связанные с осуществлением им судопроизводства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги