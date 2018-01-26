Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное производство в отношении судьи Соломенского районного суда города Киева Александра Бобровника.

Как сообщает пресс-служба ВСП, во время заседания палаты были исследованы протоколы осмотров видеозаписей, полученных в результате проведения негласных следственных действий в отношении судьи Бобровника, которые были обнародованы 9 апреля 2017 в многочисленных средствах массовой информации, в том числе на интернет-портале «Цензор.НЕТ».

Из них следует, что судья Бобровник употребляет спиртные напитки на рабочем месте, безосновательно откладывает рассмотрение назначенных дел, в не предусмотренный процессуальным законом способ решает вопросы, связанные с осуществлением им судопроизводства.