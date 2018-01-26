За январь-декабрь 2017 внешнеторговый оборот аграрной и пищевой продукции составил $22,6 млрд, из которых экспорт составил более $17,9 млрд и увеличился на 16,3% по сравнению с 2016 годом. Об этом рассказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

«По результатам 2017 года, экспорт украинских аграрных и пищевых товаров показал очень положительные результаты и составил более $17,9 млрд. В прошлом году этот показатель составлял $15,5 млрд. На сегодняшний день в общем объеме внешней торговли аграрной и пищевой продукцией доля экспорта составляет 79,4%», - отметила Трофимцева.

По ее словам, тройку лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых товаров возглавляют зерновые культуры с долей 36,2%, второе место занимают растительные масла – 25,1% и третье – семена масличных культур с долей в структуре 11,3%.

«Но увеличение украинского экспорта произошло не только благодаря данным группам продуктов. За прошлый год заметно увеличились поставки украинских переработанных и пищевых продуктов. Например, речь идет об экспорте масла сливочного, который вырос на $92,2 млн по сравнению с 2016 годом, сахара – на $49,7 млн, экстрактов солодовых, продуктов из муки и крупы – на $48,8 млн, бобовых овощей, свежих или охлажденных - на $44,3 млн, говядины мороженой - на $39,2 млн и других переработанных пищевых продуктов», - отметила замминистра.

Она добавила, что в целом сумма экспорта продукции растениеводства увеличилось на $2,1 млрд и составила $16,7 млрд. А экспорт продуктов животноводства вырос на $371,4 млн и достиг почти $1,3 млрд.

«На сегодняшний день карта нашего аграрного экспорта выглядит следующим образом: страны Азии – 42,6%, Европейский Союз – 32,4%, Африканские страны – 14,2%, СНГ - 7,6%, США – 0,4% и другие страны – 2,8%. В пятерку стран-лидеров, каждая из которых приобрела украинской аграрной и пищевой продукции на более чем $1 млрд в 2017 году, входят Индия, Нидерланды, Египет, Испания и Китай», - резюмировала заместитель министра.