Лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук накануне встречи Волкера и Суркова, которая должна состояться в Дубае в пятницу, 26 января, прокомментировал позицию и планы американского представителя: «Несколько слов о двойных стандартах Госдепа. Вчера, после встречи с депутатами «Оппозиционного блока» — Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным — спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер разродился душещипательно-душеспасительным постом в Twitter: «Принял участие в интересной дискуссии и поддержал стремление к миру и нормализации на Донбассе». Лицемерие Волкера (сразу вспоминается волк в овечьей шкуре) не знает границ».

«Всего несколькими часами ранее в интервью «Радио Свобода» спецпредставитель США говорил прямо противоположное: «Закон упорядочивает военную операцию…», «А то, что там нет упоминания о "Минске", не означает, что он противоречит "Минску"». Словом, геополитическая казуистика и дипломатическое словоблудие в лучших традициях Госдепа (именно такие месседжи активно цитируют представители «партии войны»). В этом не было бы ничего удивительного, если бы не одно весомое «но». Господин Волкер сделал это заявление накануне анонсированной встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым», — приводит слова политика его пресс-служба.

«Думаю, представителю Госдепа хорошо известна позиция России по этому вопросу (буквально вчера министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что киевская «партия войны» «хочет похоронить Минские договоренности и идет на поводу у экстремистов»). В таком случае о каком диалоге, о каких переговорах может идти речь? У России и США диаметрально противоположные позиции: если Москва выступает за полное и безоговорочное выполнение Минских соглашений, то Вашингтон — посредством управляемой в ручном режиме киевской власти и «конструктивного» диалога с оппозицией — намерен окончательно похоронить не только «Минск», но и «нормандский формат» и любые попытки восстановить мир в Украине», — уверен Медведчук.