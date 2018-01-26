В Госдуме РФ информацию о том, что Северная Корея перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию, назвали «уткой», призванной опорочить МИД.

Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Корниенко, передает РИА Новости.



«Это же все проверяемое. Да, можно не увидеть это морем, как переправляется. Но тем не менее те же американские спутники и западноевропейские висят над азиатско-тихоокеанским регионами, точечно прослеживаются все пути следования из КНДР… Я считаю, это чистой воды ложь», — отметил Корниенко.

Цель этой «утки», считает политик, очередной раз обвинить Москву в непоследовательности решений, которые озвучил МИД, и «опорочить» российское внешнеполитическое ведомство.

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Северная Корея перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию в нарушение санкций ООН. Отмечалось, что в таких перевозках могли участвовать и китайские суда.

Согласно заявлениям агентства, КНДР по меньшей мере три раза после введения санкций ООН переправляла уголь в порты Находка и Холмск. Там топливо грузили на судна, которые перевозили его в Южную Корею или Японию.