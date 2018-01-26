также в разделеМир
США расширили санкции против РФ 40
Трамп назвал фейком информацию о попытках уволить спецпрокурора 23
NYT: Трамп пытался уволить спецпрокурора Мюллера 77
В РФ отреагировали на информацию о перевозках угля из КНДР 100
СМИ: КНДР торгует углем в обход санкций через российские порты 42
Число жертв крушения поезда в Италии возросло до 4 человек 33
В Италии с рельсов сошел поезд, есть жертвы 88
В Гватемале автобус упал в пропасть, погибли 15 человек 34
Миятович избрали комиссаром ОБСЕ по правам человека 35
Элтон Джон объявил о прекращении гастрольной карьеры 31
В Польше задержали пятерых человек, праздновавших в лесу день рождения Гитлера 54
Генпрокурора США допросили по «российскому делу» 30
Наводнение во Франции: Сена и Рейн вышли из берегов 63
США: Ответственность за новую химатаку в Сирии несет Россия 60
В Ливии взорвали авто у мечети: погибли 33 человека 33
В России отменили показ британской комедии «Смерть Сталина» 76
Объявлены все номинанты на «Оскар» 40
Экс-министра культуры Южной Кореи осудили за «черные списки» артистов 55

Автомобиль из кортежа президента США Дональда Трампа в четверг, 25 января, сбил в Давосе полицейского. Об этом сообщает газета Blick.

Как отмечает издание, инцидент произошел в четверг вечером  при попытке стража порядка остановить белый автомобиль марки BMW X5 со швейцарскими номерами, который, по утверждению газеты, входил в кортеж Трампа.

Когда полицейский попытался остановить машину, водитель прибавил скорость и ударил его правым крылом. Происшествие попало в объектив одной из камер видеонаблюдения.

В результате инцидента полицейский не получил серьезных травм, поскольку сумел быстро среагировать и отскочить в сторону, что ослабило удар.

На данный момент никаких официальных комментариев по поводу происшествия ни со швейцарской, ни с американской стороны не поступало.

Сегодня, 26 января, Дональд Трамп выступит с речью на Всемирном экономическом форуме.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

247
Теги