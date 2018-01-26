Венецианская комиссия не согласна с требованием Венгрии оставить в Украине возможность обучения исключительно на венгерском языке.

Об этом сказал секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт в интервью Европейской правде.

«Нет, мы не разделяем эту позицию. Мы считаем, что государство может перейти от чисто венгроязычной системы к смешанной, при которой часть часов будет преподавание на венгерском, часть – на украинском. Более того, это даже лучше для самих учащихся, если они будут получать обучение на двух языках», - сказал Маркерт.

Однако он отметил, что критика венгров обоснована, пока нет гарантий для языков меньшинств. Необходимо, чтобы подзаконные акты установили эти гарантии, например, сколько часов должно быть обучение на языках меньшинств.

«Вместе с тем государственный язык также должен преподаваться в достаточном объеме, в частности, чтобы человек имел возможность интегрироваться, был конкурентным на рынке труда, а для этого нужно хорошо говорить на украинском, а не только на венгерском. Но само по себе двуязычное обучение – это преимущество», - подчеркнул он.

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что из-за него будет блокировать все международные инициативы Украины.

Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании».

25 января Сийярто заявил, что Венгрии нужны юридические гарантии применения Украиной нового закона «Об образовании» только при условии достижения договоренности с венгерским нацменьшинством на Закарпатье.