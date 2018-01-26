За минувшие сутки боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба АТО.
«Во время выполнения боевых задач получили ранения 2 военнослужащих сил АТО», - говорится в сводке.
На донецком направлении противник применил 120-мм минометы по позициям ВСУ неподалеку Новотроицкого. На Приазовье враг вел огонь из 82-мм минометов у Павлополя, а из гранатометов различных видов обстрелял защитников Водяного.
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