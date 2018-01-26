Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украина сможет занять место среди первых 50-ти стран в рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business). Об этом он заявил, выступая на инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала в «Украинском доме» в Давосе, где проходит 48-е ежегодное заседание Всемирного экономического форума.

«Украина изменилась за последний период. Так, удалось достичь макрофинансовой стабильности, очистить банковскую систему, принята реформа образования, здравоохранения, судебная и пенсионная реформы, сделаны важные шаги в сфере кибербезопасности, сельской медицине», - отметил он.

«Когда я был избран Президентом, Украина не имела 3G связи по причине коррупции. Вскоре мы откроем конверт для 4G связи. У нас есть много компаний, готовых инвестировать в это», - заявил Порошенко.

По его словам, в этом году более 80 компаний – мировых лидеров обратились с предложением о встрече с Президентом Украины. «Это очень хорошая характеристика того, насколько популярна Украина сейчас среди инвесторов и насколько они верят в наш успех», - добавил глава государства.

Порошенко отметил роль ЕБРР, Всемирного банка, МВФ и других международных финансовых институтов в поддержке реформ. Он выразил уверенность в том, что Украина достигнет еще лучших результатов и сможет занять место среди первых 50 стран рейтинга Doing Business.

«Сегодня была дискуссия – стакан наполовину полон или пуст. Я имею новую версию и, надеюсь, президент ЕБРР (Сума Чакрабарти, - ред.) поддержит меня – стакан уже не наполовину, а мы имеем уже больше. И это важное сообщение – пожалуйста, больше не тратьте время и не ждите июня-июля-августа или осени. Это правильное время и место сегодня быть в «Украинском доме» в Давосе. Мы ждем вас, инвесторов», - отметил Глава государства.

«Украина сейчас другая. Вы можете приехать, и мы покажем вам это », - подчеркнул Президент, отметив, что было сделано много для улучшения инвестиционного климата.

Напомним, Украина заняла 76 место среди 190 стран мира в рейтинге Doing Business-2017, который готовит Всемирный банк.