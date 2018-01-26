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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке чиновника Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

Оперативники спецслужбы установили, что начальник одного из подразделений, в полномочия которого входит борьба с коррупцией, требовал от своего коллеги 8 тысяч долларов США. В такую ​​сумму он «оценил» непривлечение сотрудника к административной ответственности за якобы совершенное им коррупционное правонарушение.

Правоохранители задержали чиновника рядом с местом с работы во время получения всей суммы взятки.

Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении должностному лицу подозрения и избрании в отношении него меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению чиновника проводилась совместно со спецполицией ГУ НП в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона сил АТО.

 
ForUm

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