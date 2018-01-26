Градус эмоций относительно Украины несколько снизился, но политика Запада относительно поддержки украинских реформ не изменилась.
Об этом заявил бывший президент Польши Александр Кваьсневский в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщает Укринформ.
«Эмоции в отношении Украины несколько утихли. Но, что самое главное, политика остается такой же», - подчеркнул польский политик.
Квасневский выразил убеждение, что Запад понимает необходимость поддержки Украины и процесса украинских реформ.
Напомним, 9 января в Польше объявили об изменениях в правительстве. Ротации состоялись в девяти министерствах. Свою должность, в частности, потерял глава МИД Витольд Ващиковский, известный резонансными антиукраинскими заявлениями.
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