также в разделеПолитика
Порошенко назвал сроки поступления нового транша МВФ 46
Порошенко: Украина скоро будет в первой 50-ке рейтинга Doing Business 20
Порошенко обсудил с главой ВБ создание антикоррупционного суда 28
Российские СМИ наказали за провокационный вопрос Порошенко 163
Саакашвили заявил, что вылез на крышу, чтобы позвонить 51
Медведчук прокомментировал резолюцию ПАСЕ «Гуманитарные последствия войны в Украине» 178
Кабмин направил представление об увольнении Насирова на проверку 33
Порошенко и президент Швейцарии обсудили возврат активов бывших чиновников 38
Кабмин запретил чиновникам начислять себе «баснословные» премии 74
Порошенко назвал условие выдвижения на второй срок 135
Чубаров рассказал, как РФ провела переворот в Крыму 108
СМИ: Медведчук является наиболее приемлемой и понятной кандидатурой для противников «майданократов» 103
Порошенко заявляет, что законопроект об антикоррупционном суде доработают 47
Лагард: Украина должна ускорить темп реформ 48
Венгрия требует от Украины юридических гарантий по закону об образовании 63
Волкер: РФ не достигла своих целей в конфликте на Донбассе 186
Порошенко и Лагард договорились о продолжении сотрудничества 96
Турчинов и Волкер обсудили закон о реинтеграции Донбасса 71

Градус эмоций относительно Украины несколько снизился, но политика Запада относительно поддержки украинских реформ не изменилась.

Об этом заявил бывший президент Польши Александр Кваьсневский в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщает Укринформ.

«Эмоции в отношении Украины несколько утихли. Но, что самое главное, политика остается такой же», - подчеркнул польский политик.

Квасневский выразил убеждение, что Запад понимает необходимость поддержки Украины и процесса украинских реформ.

Напомним, 9 января в Польше объявили об изменениях в правительстве. Ротации состоялись в девяти министерствах. Свою должность, в частности, потерял глава МИД Витольд Ващиковский, известный резонансными антиукраинскими заявлениями.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги