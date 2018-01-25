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Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом создание независимого антикоррупционного суда в соответствии с Конституцией Украины и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Президент Всемирного банка отметил принятие Верховной Радой Закона Украины о приватизации.

Особое внимание было уделено реализации инициативы президента по развитию сельской медицины в Украине с учетом лучших мировых практик.

«Президент Всемирного банка указал на готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике», - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, Президент Порошенко внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде 23 декабря 2017 года.  

МВФВсемирный банк и Европейский Союз раскритиковали этот законопроект.

Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко заявила, что законопроект суде будет изменен с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и Международного валютного фонда. 

 
ForUm

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