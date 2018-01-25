В Киеве презентовали художественный фильм «Круты 1918», посвященный 100-летию исторического события. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Проект фильма «Круты 1918» стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино в сессии игровых тематических фильмов и получил 26 млн грн государственной финансовой поддержки при общем бюджете 52 млн грн. Съемки фильма стартовали 8 сентября 2017, завершение производства планируется в мае 2018 года, а выход в национальный прокат 6 декабря 2018.

Художественный фильм «Круты 1918» (режиссер Алексей Шапарев) снят в жанре исторический экшн с реальной историей боя на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года. На фоне судьбоносных событий в стране два брата Андрей и Алексей Савицкие влюбляются в прекрасную Софию. Большевики подходят в Киев, город наполнен «красными» агентами. Правительство УНР бросает на борьбу с врагом все боеспособные части армии, включая юнкерами и студентами. Четыре сотни юношей, среди которых Андрей и Алексей, встают против четырехтысячных хорошо вооруженного войска.