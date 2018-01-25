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Крупнейшая кондитерская фабрика Киева – Рошен, ранее носившая имя Карла Маркса, превратится в Roshen Plaza.

Об этом в интервью НВ рассказал президент и миноритарный акционер корпорации Roshen Вячеслав Москалевский.

«Она потихоньку превращается в памятник. В этом году мы переезжаем в заводское здание, там будет офис нашей компании. Кроме этого, мы хотим дать этой фабрике новую жизнь. Условное название - Рошен Плаза», - сказал он.

По его словам, территория фабрики должна превратиться в общественное пространство. Например, в следующем году там хотят открыть бесплатный каток. Через год в этом здании откроется магазин с постоянно действующей маленькой линией, чтобы каждый желающий мог прийти и увидеть, как делают шоколад.

«Кроме этого, мы хотим создать там что-то вроде технического музея или fab lab - небольшую фабричную мастерскую, где можно изготавливать какие-то детали на станках», - отметил Москалевский.

Однако пока корпорация еще находится в поиске концепции.

Глава Roshen также отметил, что в центре города заниматься производством бессмысленно, поскольку туда сложно приехать и сложно уехать.

Напомним, Порошенко после вступления в должность Главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако в связи с отсутствием покупателей 14 января 2016 года Президент заявил о подписании договора, по которому передал свою долю в корпорации Roshen в независимый слепой траст.
ForUm

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