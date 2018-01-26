В Украине может появиться праздник виноградарей, виноделов и садоводов, сообщили ForUm’у в пресс-службе Минагрополитики.

Новый профессиональный праздник предлагается отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства. Проект документа разработан Минагрополитики по инициативе отраслевых объединений и ассоциаций.

«Профессиональный праздник призван чествовать работников виноградно-винодельческой и садоводческой отраслей, отмечать их достижения и популяризировать украинское садоводство, виноградарство и виноделие», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день площади плодово-ягодных насаждений и виноградников составляют почти 270 тысяч гектаров (1% от площади с/х угодий). При этом производство фруктов и винограда фактически обеспечивает 1 постоянное и несколько сезонных рабочих мест на 1 гектар насаждений.

Таким образом, в садоводстве, виноградарстве и виноделии работает большое количество украинцев, благодаря которым эти отрасли обеспечивают значительные поступления в бюджеты различных уровней, способствуют развитию сельских территорий и увеличивают экспортный потенциал.