На неподконтрольных территориях Донбасса полностью затоплены и не подлежат восстановлению 36 угольных шахт, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.

«По завершению военного конфликта Украина не обойтись без международной поддержки и современных инженерных решений для надлежащей консервации шахт, которые были разрушены во время боевых действий», - отметил глава ведомства Остап Семерак, сославшись на результаты совместного исследования, проведенного ранее Минприроды с ОБСЕ при поддержке правительств Канады и Австрии.

Он подчеркнул, что украинская сторона четвертый год не имеет доступа на захваченные боевиками территории, в связи с чем невозможно полностью оценить нанесенный окружающей среде ущерб.

«Подтопление подходит к критической черте, что может закончиться экологической катастрофой. Речь идет о загрязнении подземных вод, рек и почв. Потерянные шахты не могут быть восстановлены, они несут серьезные угрозы для окружающей среды и здоровья людей», - сказал Семерак.

Он отметил, что по завершению военного конфликта не избежать процесса закрытия шахт.

«Нам не избежать закрытия шахт. Но этот процесс требует инженерного, эколого-техногенного и научного контроля. В этой ситуации я вижу выход в международном сотрудничестве. Украина не сможет самостоятельно одновременно законсервировать десятки шахт», - пояснил министр.

Он также напомнил, что в течение двух последних лет, в частности, по инициативе Украины, Ассамблея ООН по окружающей среде приняла две резолюции, касающиеся ликвидации последствий загрязнения окружающей среды в районах, пораженных вооруженными конфликтами и терроризмом. Они также определяют дальнейшие механизмы решения поствоенных экологических проблем путем направления специальных срочных миссий на пострадавшие территории и предоставления соответствующей финансовой и организационной помощи.

«В ООН, как и в других международных организациях, хорошо осознают, какой непоправимый вред могут нанести боевики окружающей среде Украины и всей Европы. Конечно, природа имеет высокий потенциал для регенерации, однако на теле Украины – большие раны и на их лечение понадобятся годы. Военные действия углубили на Донбассе и без того сложный экологический кризис», - резюмировал Семерак.