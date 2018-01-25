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Для ПАСЕ ситуация, когда в Украине нарушаются базовые права граждан, категорически неприемлема. Об этом заявил Виктор Медведчук, комментируя  принятую Европарламентом резолюцию «Гуманитарные последствия войны в Украине».  

Автор поправки Вадим Новинский акцентирует внимание на том, что «закон о деоккупации» идет вразрез с Минскими соглашениями и ведет к эскалации конфликта на Донбассе, отметил Медведчук.  

«Однако о правке оппозиционного политика представители власти даже не упоминают. Это и неудивительно: в евроинтегрирующейся Украине уже сформировалась новая традиция ― в случае поражения как можно громче кричать «перемога». А потому и политический истеблишмент, и «независимые» медиа разгромную для Украины резолюцию ПАСЕ преподнесли как дипломатическую победу», — отметил лидер «Украинского выбора — Права народа».

Медведчук подчеркнул, что резолюция ПАСЕ содержит 16 требований к украинским властям, причем речь идет не только о социальных гарантиях (подпункт 11.14 ― «упростить процедуру получения социальных и пенсионных выплат, отделив их от процесса регистрации ВПЛ, в частности, путем внесения поправок в резолюции №№ 365, 505 и 637 Кабинета Министров, а также любые другие соответствующие нормативные акты»), но и о политических правах (подпункт 11.11 ― «обеспечить избирательные права ВПЛ на всех выборах, в том числе на местном уровне»).

«Совершенно очевидно, что для ПАСЕ ситуация, когда в Украине, которая находится в сердце Европы и постоянно заявляет о приверженности европейским ценностям, нарушаются базовые права граждан, вплоть до поражениях в правах (как в случае с избирательным правом ВПЛ), категорически неприемлема. Именно поэтому европарламентарии 56 голосами против 10 поддержали жесткие требования, направленные на недопущение дискриминации жителей Донбасса, а также поправку Новинского относительно пересмотра «закона о деоккупации», — подчеркнул лидер «Украинского выбора — Права народа».

Медведчук допускает, что украинская делегация в очередной раз может заявить о рекомендательном характере резолюция ПАСЕ, как это уже было с резолюцией относительно закона об образовании.  

«Но такая позиция свидетельствует о двойных стандартах и грозит Украине репутационными потерями. Отказ Киева выполнять требования ПАСЕ продемонстрирует всему миру, что Украина поставила крест на Минских соглашениях, а значит, на реинтеграции Донбасса и мирном урегулировании вооруженного конфликта», — считает политик. 
ForUm

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