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Перед бегством в Крым экс-президент Виктор Янукович в Харькове встретился с Михаилом Добкиным, который на тот момент занимал должность главы Харьковской ОГА.

Об этом во время допроса 25 января в Оболонском районном суде Киева сказал сотрудник Управления государственной охраны Олесь Шаран.

«В 21 часу (21 февраля 2014) была дана команда готовить вертолеты лететь в Харьков. Возле дома стоял грузовой автомобиль, была выгрузка определенных вещей, пакеты, картины. Ранее такого сбора вещей не было», - приводит слова Шарана Украинская правда.

По словам Шарана, Януковича сопровождали 4 охранника.

«В Харькове мы приехали в резиденцию облсовета. Нас встречал Добкин, дал транспорт для передвижения», - рассказал сотрудник УГО.

Как известно, 25 января районный суд Киева продолжает рассматривать делоэкс-президента Виктора Януковича по обвинению в государственной измене.

Сотрудник Управления госохраны Виктор Резниченко заявил, что бывшего президента Виктора Януковича в Запорожской области забрали и перевезли в Крым 22-23 февраля 2014 года 3 российских военных вертолета.
ForUm

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