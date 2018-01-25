По мнению политолога Олега Хавича, отсутствие доверия между представителями Киева и Донецка затягивает процесс обмена пленными. Об этом он написал в своем блоге, комментируя освобождение старшего солдата ВСУ Романа Савкова, которого 24 января освободили из колонии на территории ДНР и передали представителям Украины.

«Процесс передачи сторонами удерживаемых людей растянулся на четыре дня, что свидетельствует об отсутствии доверия между представителями Киева и Донецка. Сначала в минувшее воскресенье, 21 января, представителям «ДНР» на КПВВ «Майорск» передали 23-летнюю Надежду Козлову, указ о помиловании которой подписал президент Петр Порошенко с целью продолжения процесса освобождения заложников. И только в среду, 24 января, через тот же контрольный пункт в Украину вернулся старший солдат Роман Савков», - пояснил Хавич.

В то же время, по его мнению, комментарии представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирины Геращенко по поводу обмена пленными демонстрируют скорее ее непричастность к этому процессу. «Примечательно: представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ описывала освобождение Козловой и Савкова как единичные случаи, что подчеркивает непричастность Геращенко к переговорам по обмену пленными», - пишет Хавич.

«Она просто не владеет информацией относительно переговоров на высшем уровне, которые ведутся постоянно на протяжении многих месяцев. И понятное дело, что о конкретных договоренностей вроде даты обмена любительницам самопиара не сообщают. Ведь строчила вышеописанные посты в Facebook любительница дорогих сумок Ирина Геращенко (только её Bottega Venеta, заснятая в зале ВР, стоит более 4 тысяч долларов) из... Страсбурга, где прямо во время процесса обмена фотографировалась со своей коллегой Марией Ионовой, тоже известной модницей», - сделал вывод политолог.

Хавич напоминает, что Киев и Донбасс не проводили обмены пленными почти полтора года, с сентября 2016 года. А сдвинуть с мертвой точки процесс освобождения пленных удалось спецпредставителю Украины по вопросам гуманитарного характера Виктору Медведчуку. «Это удалось только 15 ноября 2017-го, когда спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам в присутствии патриарха Кирилла обратился к президенту РФ с просьбой содействовать обмену пленными между Украиной и «ДНР/ЛНР». После этого Путин лично поговорил по телефону с главами «республик» и убедил их согласиться на то, чтобы обмен проходил в несколько этапов. И гарантом того, что Киев и республики Донбасса не обманут друг друга, выступил именно Медведчук», - поясняет Хавич.

Хавич поясняет, что новый обмен пленными, в результате которого домой вернулся старший солдат Роман Савков – это результат переговоров 10 января, когда Медведчук и Путин обсуждали вопросы украинской повестки дня, включая продолжение обмена пленными.

«К счастью, 27 декабря обмен состоялся, а 10 января 2018-го прошли первые реальные переговоры по дальнейшему освобождению задержанных. В этот день Медведчук встретился в Кремле с Путиным и обсудил второй этап обмена пленными между Киевом и ДНР-ЛНР, а также варианты освобождения на свободу граждан Украины, осужденных на территории Российской Федерации», - пояснил Хавич.