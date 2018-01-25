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Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2018 году экономический рост ускорится до 3,4%, сообщает пресс-служба НБУ.

«Основным драйвером роста экономики станет частное потребление благодаря сохранению все еще высоких темпов роста реальных зарплат, а также иных доходов, в том числе пенсий. Кроме того, этому будет способствовать смягчение фискальной политики. Также сохранится активная инвестиционная деятельность предприятий», – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что в 2019-2020 годах рост реального ВВП несколько замедлится (до 2,9%) из-за исчерпания эффектов нынешнего фискального смягчения и под влиянием жесткой монетарной политики, которая необходима для возвращения потребительской инфляции до целевого уровня на прогнозном горизонте. Кроме того, медленный прогресс в структурных реформах будет сдерживать повышение долгосрочного потенциала экономики.

Также, по данным регулятора, на прогнозном горизонте возобновление кредитования будет медленным, прежде всего отражая высокие риски институциональной среды, в частности низкий уровень защиты прав кредиторов.

Напомним, ранее Нацбанк прогнозировал, что в 2018-2019 годах рост ВВП ускорится до 3,2% и 3,5% соответственно.
ForUm

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