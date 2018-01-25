Президент Украины Петр Порошенко и президент Швейцарии Ален Берсе подчеркнули важность активизации взаимодействия компетентных органов двух государств в вопросах возвращения в Украину замороженных активов, которые были незаконно выведены бывшими украинскими чиновниками.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, встреча сторон состоялась в Давосе, где проходит Всемирный экономическый форум.

Порошенко выразил признательность за важную роль Швейцарии в мобилизации гуманитарной помощи для преодоления последствий российской агрессии на Донбассе.

Отдельно отмечено динамичное развитие двустороннего сотрудничества, о чем свидетельствует рост двустороннего товарооборота и увеличение швейцарских инвестиций в экономику Украины.

Президент Украины отметил положительный эффект от внедрения Швейцарией в 2017 году безвизового режима для украинских граждан с точки зрения укрепления деловых и культурных контактов между странами.

Порошенко пригласил президента Швейцарии посетить Украину с официальным визитом.