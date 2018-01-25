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Печерский районный суд не смог провести подготовительное судебное заседание по делу экс-руководителя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

Слушание отложили из-за болезни председательствующего судьи, передает Украинская правда.

Это должно было стать первым заседанием в этом делу по сути.

Дату, на которую перенесено рассмотрение, аппарат суда сообщит позже.

Как сообщалось, подготовительное заседание по делу Каськива было назначено на 25 января 2018 года.

Дело Каськива было передано в суд 14 декабря.

Его обвиняют в хищении государственных средств в 2012-2013 годах – 7636000 гривен по заключенному договору о размещении рекламных бордов с ООО «Глория». По утверждению обвинения, борды так и не были установлены, а промежуточные акты о выполнении работ были поддельными.

 
ForUm

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