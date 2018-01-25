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В Париже в одном из книжных магазинов в продаже обнаружили глобусы с некорректным указанием оккупированного Крыма. Об этом сообщается на странице посольства Украины во Франции в Facebook.

«Недавно, в одном из книжных магазинов Парижа наш сотрудник заметил глобус, на котором был некорректно обозначена АР Крым, что дало повод интерпретировать это как территорию, которая как будто не принадлежит Украине», – говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство безотлагательно отреагировало, обратившись в магазин с требованием принять все возможные меры для недопущения дальнейшего распространения в той или иной форме недостоверной информации. «В ответ на обращение посольства, руководство магазина сообщил, что указанные глобусы будут немедленно изъяты из продажи», – сказано в сообщении.
ForUm

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