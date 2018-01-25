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Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили заявил, что во время обысков в его квартире вылез на крышу дома не с целью самоубийства, а чтобы позвонить по мобильному. Об этом он рассказал в интервью DW.

«Я поднялся на крышу, потому что мой мобильный телефон глушили, и я должен был позвонить людям. Это был абсолютно прагматичный шаг. Сообщение можно было отправить только на краю крыши. Так в наши дни работает мобильная связь», - заявил  Саакашвили.

В ответ на это журналист Тим Себастиан отметил, что «это похоже на какой-то уличный театр».

Напомним, 5 декабря 2017 в квартире лидера «Руху новых сил» Михаила Саакашвили провели обыск. Он в это время залез на крышу и угрожал спрыгнуть вниз.

Позже Саакашвили задержали по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности. Его намеревались доставить в здание СБУ, однако этого сделать не удалось из-за столкновений между силовиками и сторонниками политика. События развернулись в районе Европейской площади. В результате столкновений протестующим удалось освободить Саакашвили, разбив окна в спецавтомобиле.
ForUm

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