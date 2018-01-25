Президент Петр Порошенко на «Украинском завтраке» в Давосе заявил о том, что примет решение о баллотировании на второй президентский срок через полгода и это решение якобы будет зависеть от успешности предстоящих 6 месяцев.

Бывшего генерального директора ГП «Укрспирт» Михаила Лабутина задержали в Румынии по подозрению в причастности к убийству. По данным ГПУ, он руководил преступной группой, участники которой совершили ряд тяжких преступлений, в том числе убийство советника директора ГП «Укрспирт» 30 мая 2017 года, а также планировали убийство министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства до 25 марта включительно для председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которая подозревается в незаконном обогащении на 10 млн гривен и декларировании недостоверной информации.

В результате крушения частного вертолета Ми-8 под Кременчугом погибли от 3 до 4 человек.

Киевский апелляционный административный суд признал законным засекречивание электронных деклараций руководства СБУ.

В Киеве задержана преступная группа из числа действующих полицейских, которые «крышевали» воров на железнодорожном вокзале.

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 16% годовых с 26 января 2018 года. НБУ ухудшил прогноз инфляции в 2018 году до 8,9%. В 2018-2020 годах правительство и Национальный банк Украины должны заплатить по внешним долгам более 16 млрд долл.

Кабинет Министров в рамках внедрения реформы государственной службы изменил структуру заработной платы чиновников и снизил долю дополнительных выплат, что в дальнейшем сделает невозможным любые дискриминационные действия, прежде всего начисления чрезмерных премий.

Во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Давосе директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала Киев ускорить темп реформ ради экономического роста и повышения уровня жизни.

Президент Петр Порошенко заявляет, что работа по подготовке законопроекта об антикоррупционном суде ко второму чтению будет продолжена.

Пророссийские наемники на временно оккупированной части Луганской области запретили проносить в помещения и на территорию так называемых государственных органов мобильные телефоны с сим-картами операторов Vodafone Ukraine.

Высокий суд Лондона 19 января продлил арест активов бывших владельцев «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму свыше 2,5 млрд долларов до очередного соответствующего указа суда.

В пригороде Милана поезд сошел с рельсов.

Кабинет Министров направил представление Министерства финансов об увольнении отстраненного председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова на проверку в Национальное агентство по вопросам государственной службы.