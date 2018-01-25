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Число жертв крушения пригородного поезда под Миланом возросло до четырех, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на спасательные службы.

По информации представителя пожарных, работающих на месте инцидента, жертвами стали три человека, пять человек госпитализированы в тяжелом состоянии, восемь находятся в состоянии средней тяжести, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жертвами крушения стали по меньшей мере двое, десять серьезно пострадали, около 100 человек получили легкие травмы.
ForUm

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