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Народный депутат от «Блока Петра Порошенко», председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на допросе в судебном заседании рассказал, как Российская Федерация провела переворот в Совете министров и Верховной Раде Автономной Республики Крым.

На слушаниях по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, Чубаров рассказал, что 28 февраля 2014 года депутаты собрались на сессию Верховной Рады АРК, назначенную на 15:00. Мобильные телефоны у депутатов и журналистов забирали военные, сообщает УНИАН.

По словам председателя Меджлиса, он спросил, где находится тогдашний председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев, и услышал, что Могилев ушел в отставку, а депутаты ВР АРК, которых военные пропустили внутрь здания, избрали новым председателем Сергея Аксенова.

Также Чубаров добавил, что вечером 28 февраля местные телеканалы передали, что в Крыму избран новый председатель Совета министров Аксенов, а 1 марта - что Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь «спасти» Крым.

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала АР Крым
ForUm

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