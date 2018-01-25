ПАО «Укргаздобыча», дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины», возглавило топ-10 крупнейших налогоплательщиков по 2017 год, уплатив в государственный бюджет 50,4 млрд грн.

По данным Государственной фискальной службы, «Укргаздобыча» заплатила в госбюджет 50,4 млрд грн, увеличив отчисления по сравнению с 2016 годом на 12,3 млрд грн, сообщает Укринформ.

Кроме УГВ в топ-10 налогоплательщиков попало еще 5 компаний топливно-энергетического сектора.

На 4-м месте оказалась НАК «Нафтогаз Украины», заплатив 11,5 млрд грн (по сравнению с 16,1 млрд грн в 2016 году), на 5-м месте - ПАО «Укрнафта» заплатило 10,4 млрд грн (по сравнению с 8,2 млрд грн в 2016 году).

Седьмым по величине плательщиком налогов в 2017 году было ПАО «Укртатнафта», которое заплатило 8,7 млрд грн (по сравнению с 5,5 млрд грн по 2016 год), на восьмом месте - ГП «НАЭК «Энергоатом», которое заплатило 8,7 млрд грн (по сравнению с 5,6 млрд грн). А на девятом месте оказалось ПАО «Укртрансгаз», уплатило в государственный бюджет 7,8 млрд грн (по сравнению с 6,5 млрд грн за 2016 год).