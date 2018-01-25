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В Украине вновь выросли акцизы на сигареты, а потому табачные изделия продолжат дорожать. При этом рост цен на сигареты сказывается на общем уровне инфляции, пояснил замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, сообщает «Сегодня».

«В 2018 году табачные изделия также будут дорожать. Они входят в группу административных товаров, потому что акцизы повышаются централизованно. По нашим расчетам, прибавка в цене составит 18%. А к общему уровню инфляции это может добавить 0,7 процентных пункта», – отметил Сологуб.

По его словам, в то же время повышение акцизов призвано пополнить бюджет. В Украине акциз на сигареты повышается с 2008 года. За девять лет стоимость пачки сигарет выросла в 20 раз. Акциз на сигареты в Украине рассчитывается в гривнях, на другие товары в евро. Поэтому ужесточение налогов частично «съедает» инфляция.

По расчетам Госфискальной службы, пачка сигарет, произведенных после 1 января 2018 года, подорожает в Украине в среднем на 7 гривен. Подорожание продолжится в последующие годы – до Украина взяла на себя обязательство до 2025 постепенно повысить акциз до уровня, эквивалентного 90 евро за 1000 сигарет, что предусматривают европейские нормы.
ForUm

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