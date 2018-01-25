В мае 2014-го, сразу после событий на Майдане и в Крыму, участие Виктора Медведчука в президентских выборах было просто невозможным. Теперь же на фоне нарастания протестных настроений в Украине и поголовной критики нынешней власти его время может прийти. Об этом идет речь в материале ДетекторМедиа.

По мнению издания, стоит учитывать, что электоральные симпатии двух условных электоральных лагерей — проевропейского и пророссийского — в нашей стране примерно равны.

«В активе «проевропейцев» — полноценное присутствие во власти… в пассиве — постоянный раздрай между лидерами политических группировок, …и это неизбежно ведет к бесперспективной войне всех со всеми. В результате электорат «майданократов» разделится на десяток не совсем равных частей, поэтому вряд ли кто-то из них сможет победить уже в первом туре», — прогнозирует издание.

В то же время в активе «реваншистов» — дисциплинированный избиратель старшего поколения, который дружно пойдет голосовать за дружбу с Россией.

«В пассиве — отсутствие харизматичного лидера, который бы смог повести за собой это многочисленное электоральное войско. Но как только из Кремля ткнут пальцем в персону, за которую нужно будет отдать голоса, будьте уверены, бывшие сторонники коммунистов, регионалов и нынешние адепты «опоблоковцов» дружно потопают к избирательным урнам и проголосуют. И такая кандидатура, как минимум, имеет все шансы пройти во второй тур», — говорится в статье.

«Именно такой объединяющей фигурой для «реваншистов» всех мастей может стать Виктор Медведчук — руководитель движения «Украинский выбор — Право народа», а по совместительству кум бывшего, настоящего и будущего президента России», — пишет ДетекторМедиа.

Недооценивать «серого кардинала» времен Кучмы, утверждает издание, не стоит.

«Тот факт, что в лице Медведчука «проевропейцы» не видят конкурента и считают его «сплошным воплощением зла», — это слабое утешение, если общем не самообман. Медведчук является наиболее приемлемой и понятной кандидатурой для Кремля на президентских выборах. Возможно, именно поэтому ему дается карт-бланш на широко разрекламированную встречу с Путиным и патриархом Кириллом для решения вопроса по освобождению/обмену заложниками. К этому факту можно по-разному относиться, но для электората «реваншистов» это знаковое явление. Не забываем также, что второй этап обмена заложниками/пленными должен начаться 18 января, и он тоже будет проходить при самом активном медийном участии руководителя «Украинского выбора»», — подчеркнул автор статьи.

В мае 2014-го, сразу после Майдана и аннексии Крыма, участие Медведчука в президентских выборах было просто невозможным.

«Теперь же на фоне нарастания протестных настроений в Украине и поголовной критике существующей власти — его время может прийти. И к этому проевропейским силам нужно быть готовыми», — предостерегает издание.

Как известно, крупнейшая итальянская газета ILCorriere Nazionale, в статье, посвященной обмену пленными, написала, что умение Медведчука быстро решать вопросы такого уровня дает ему множество электоральных привилегий «во время выборов в Верховную Раду Украины, поскольку он показал себя как человек, результативно решающий острые вопросы».