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Бывший командующий силами США в Европе (2014-2017) генерал Бен Ходжес удивлен, что Украина в условиях войны продает оружие. Об этом он заявил на брифинге в Хельсинской комиссии.

Ходжес отметил мужество и высокую боеготовность украинских военных, однако его поразила неразвитость координации в оборонном секторе Украины.

Генерал так описал свой визит на Харьковский танковый завод: «Я восхищаюсь историей и слышал о Харьковском танковом заводе. Харьков был очень важным городом во времена Второй мировой войны. Т-34, возможно, самый знаменитый танк Второй мировой там был разработан и производился», - отметил Ходжес, сообщает «Голос Америки».

«Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: «Что это? – «Это на экспорт» - «Экспорт? Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?» - удивился Ходжес.

Ходжес также связал недостаточную координацию в оборонной сфере Украины с нехваткой прозрачности в этой области. «Они имеют техническую возможность производить действительно очень хорошие вещи, но из-за того, что так построена их оборонная промышленность и недостаточную прозрачность, они не покупают, не могут себе позволить. Я не эксперт, но они могли бы производить больше, но мы возвращаемся к тому, какова структура их экономики и как работает парламентский надзор», – заявил он.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

В то же время, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что, США предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin.

В Воруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.
ForUm

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